СМИ: иранский оппозиционер попытался напасть на замглавы МИД Ирана в Вене

ТЕГЕРАН, 6 апреля. /ТАСС/. Представитель иранской оппозиции, действующей за пределами исламской республики, попытался во вторник в Вене напасть на заместителя министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи. Об этом сообщает агентство Jamaran.

Как отмечается, Арагчи провел переговоры с генеральным секретарем внешнеполитической службы ЕС Энрике Мором. После этого представитель иранской оппозиции оскорбил дипломата и попытался напасть на него. Нападение удалось предотвратить.

По информации агентства, во вторник представители иранской несистемной оппозиции собрались перед гостиницей в Вене, где проходит заседание Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Они протестуют против проведения переговоров по ядерной сделке. Посольство Ирана в Вене призвало местные власти обеспечить безопасность для представителей иранской делегации.

В полиции Вены сообщили, что не обладают информацией о том, что Арагчи подвергся нападению.

"У нас нет такой информации", - сказали в полиции на просьбу подтвердить сообщения иранских СМИ.

Во вторник в Вене состоится первое в 2021 году заседание Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция). Участники встречи на уровне политдиректоров обсудят вопросы возобновления реализации иранского ядерного соглашения в полном объеме и определят задачи, которые предстоит рассмотреть двум экспертным группам. От России в совещании примет участие постоянный представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Иранскую делегацию возглавляет Арагчи. --0--смн/мра

В новость внесены изменения (14:30 мск) - добавлен комментарий полиции Вены.