ЕС признал провал своей попытки посредничества в Грузии

БРЮССЕЛЬ, 6 апреля. /ТАСС/. Евросоюз признал провал своей попытки посредничества на переговорах власти и оппозиции в Грузии и объявил о начале обсуждения дальнейших шагов, которые Брюссель намерен предпринять в отношении Тбилиси. Об этом заявила во вторник на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набилла Массрали.

"Миссия спецпредставителя [главы Евросовета Шарля Мишеля для посредничества на переговорах в Грузии Кристиана] Даниэльсона завершена. Он вернулся в Брюссель и проинформировал о результатах главу Европейского совета Шарля Мишеля и верховного представителя [ЕС по иностранным делам и политике безопасности] Жозепа Борреля о результатах. Мы подчеркиваем, что основная ответственность по запуску диалога лежит на руководстве Грузии и лидерах оппозиции. Теперь ЕС возьмет паузу и обдумает свои дальнейшие действия", - заявила она.

Кристиан Даниэльсон по личному указанию Шарля Мишеля находился в Тбилиси с 28 по 31 марта для содействия в урегулировании политического кризиса в Грузии. Его миссия завершилась провалом. Он провел несколько встреч как с представителями властей, так и оппозиции. За день до отъезда дипломату удалось усадить стороны за стол переговоров, однако соглашение не было достигнуто и его миссия завершилась безрезультатно.

1 апреля группа депутатов Европейского парламента, включая главу и членов Комитета по международным делам, призвали Евросоюз наказать Тбилиси за провал миссии ЕС и отсутствие диалога с оппозицией. Они предложили заморозить выделение дальнейшей финансовой помощи Грузии. Грузия должна получить от ЕС в течение 2021 года порядка 60 млн евро макрофинансовой помощи.