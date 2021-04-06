МИНСК, 6 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг обвинения Варшавы в притеснении поляков, отметив, что в республике всегда ответственно подходили к соблюдению прав национальных меньшинств и гордятся межэтническим миром. Соответствующее заявление он сделал во вторник на совещании, посвященном работе МИД.

"Многие поднимают польский вопрос: "поляки, притеснение...". Еще раз хочу повторить руководству Польши: да, у нас немало проживает поляков, - отметил Лукашенко. - Но это наши поляки, их родина - Беларусь. Они здесь жили, их дети живут и будут жить, а кто хочет выехать - мы никого не держали и держать не собираемся. Но те, кто живет у нас, граждане Беларуси, это - наши поляки".

Лукашенко констатировал, что законную реакцию правоохранительных органов на противоправную деятельность некоторых граждан Белоруссии, называющих себя поляками, в Варшаве считают притеснением польского национального меньшинства. "Но почему-то у нас отдельные лица вспоминают о своих национальных корнях только тогда, когда преступают закон, а не когда нужно сделать что-то полезное для государства, гражданами которого они являются. Неважно, кто они - поляки, белорусы, русские, евреи или украинцы", - заметил глава государства.

Он подчеркнул, что белорусские власти всегда ответственно подходили к соблюдению прав всех национальных меньшинств и гордятся межэтническим миром в стране. "Так оно будет всегда. И религиозный, и межэтнический мир в Беларуси будет сохранен во что бы то ни стало. Никто нас не толкнет на противоборство поляков с белорусами или русскими", - заверил Лукашенко.

23 марта милиция задержала в Гродно председателя непризнанного властями Союза поляков Белоруссии Анжелику Борис. Затем генеральная прокуратура возбудила в отношении нее и иных лиц уголовное дело по статье "умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц". В связи с эти МИД Польши заявил, что такие действия белорусских властей противоречат международным обязательствам Белоруссии по защите национальных меньшинств и двусторонним польско-белорусским обязательствам по защите польского меньшинства.