Лукашенко заявил, что надо перерегистрировать финансируемые из-за рубежа НКО в Белоруссии

МИНСК, 6 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал разобраться с работой иностранных фондов и некоммерческих организаций, ведущих антигосударственную деятельность, и провести их перерегистрацию. Соответствующее заявление он сделал во вторник на совещании, посвященном работе МИД.

"Это уже дело главы администрации президента организовать работу и всех их перерегистрировать. Мы не собираемся вырезать тех, кто пользу приносит государству, но мы увидели, кто есть кто, - сказал Лукашенко, которого цитирует агентство БелТА. - Поэтому их нужно привести в чувство: если они способны работать на государство, мы будем их терпеть и с ними сотрудничать. Нет - значит, под нож". По словам президента, "не дело, когда эти структуры, существуя в Беларуси, втягивают молодежь в антигосударственную деятельность, организуют утечку квалифицированных кадров за рубеж".