Турция построит дублер Босфора. Это может поменять правила мирового судоходства

Анкара пытается не допустить повторения в стране инцидентов наподобие того, что случился в Суэцком канале

Планы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана построить альтернативную Босфору водную артерию встретили резкую критику внутри страны. Противники проекта опасаются не только экологических, но и внешнеполитических последствий, так как вопрос судоходства в турецких водах контролирует международная конвенция Монтрё. Долгие годы этот документ позволял выдерживать Турции военный нейтралитет, но теперь власти все чаще говорят об отказе от этого документа. Рассказываем, что известно об одном из самых грандиозных инфраструктурных проектов Турции и о том, почему он важен для международных отношений. На минувшей неделе власти Турции объявили о скором начале строительства канала "Стамбул" — новой водной артерии протяженностью 51 км, которая станет дублером Босфорского пролива. Согласно планам правительства, канал, который соединит Мраморное и Черное моря, пройдет в 100 км к западу от Стамбула и фактически превратит европейскую часть города в остров.

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Благодаря новому каналу турецкие власти надеются разгрузить Босфор — один из самых загруженных в мире морских путей, через который каждый год проходит 53 тыс. судов. Также появление новой артерии должно защитить стамбульскую архитектуру и памятники от инцидентов наподобие того, что недавно случился в Суэцком канале. В отличие от созданного природой Босфора, ветка которого достаточно извилиста и сложна для транзита, канал "Стамбул" будет состоять из двух почти прямых участков, что облегчит и ускорит проход судов.& "Канал "Стамбул" станет международным морским путем, который улучшит логистические возможности и инфраструктуру Турции", — заявил на прошлой неделе министр инфраструктуры и транспорта Адиль Караисмаилоглу.

Turkey detains 10 retired admirals over criticism of Istanbul Canal (Kanal İstanbul) project , pic.twitter.com/Ti9Hh4UzYR — @KassMedefer (@KMedefer) April 5, 2021

Изначально строительство артерии планировали начать еще в 2018-м, чтобы завершить работы в 2023 году, к 100-летнему юбилею Турецкой Республики. Очевидно, что теперь сроки сдвигаются, но начать строительство должны уже "в скором времени". Впервые Эрдоган анонсировал этот проект еще перед выборами в 2011 году. Позже он обещал, что по обеим сторонам канала появятся два новых города, а на на севере и на юге артерии — прибыльные порты класса люкс для яхт. Предполагается, что канал сможет пропускать около 160 судов в день, включая танкеры дедвейтом до 300 тыс. тонн. Его строительство обойдется примерно в $10 млрд. У проекта есть свои противники Против строительства канала, в частности, выступает мэр Стамбула Экрем Имамоглу и некоторые другие представители турецкой оппозиции. Ранее мэр даже призывал решить вопрос о судьбе проекта на референдуме. По словам Имамоглу, которые приводит газета Hurriyet, появление канала может привести к нехватке в Стамбуле питьевой воды, так как наполнит солью озеро Теркос и другие пресные источники. По его словам, все это грозит засухой, экологическими изменениями, а также усилением землетрясений. Ссылаясь на доклады государственных экологических агентств DSI и ISKI, мэр назвал 15 причин, по которым проект следует немедленно отменить. При этом министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курум 27 марта заявил, что его ведомство дало разрешение на строительство канала после изучения всех запросов и возражений. "В этом контексте мы быстро предпримем шаги, чтобы канал служил на благо нашему городу", — написал он на своей странице в Twitter. Новый канал ставит вопрос о конвенции Монтрё Еще в декабре 2019 года, обсуждая новую транспортную артерию, Эрдоган выразил мнение, что морское сообщение через новый стамбульский канал не будет подпадать под действие конвенции Монтрё, которая регулирует проход кораблей через турецкие проливы.

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"Стамбульский канал не имеет отношения к конвенции Монтрё. Мы проектируем новый канал как альтернативу для морского сообщения через Босфор. Только за последние два года на Босфоре произошла 41 авария с судами. Да и нельзя забывать катастрофы прошлого", — отметил президент. Принятая в 1936 году конвенция в швейцарском городе Монтрё восстановила суверенитет Турции над Босфором и Дарданеллами, обеспечив торговым судам бесплатный и свободный проход через эти проливы. Что касается военных кораблей, то для них действует разный режим. Так, черноморские державы могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса, но с уведомлением турецких властей. Для кораблей нечерноморских держав введены ограничения по классу и тоннажу. Они могут находиться в акватории Черного моря не больше трех недель — 21 день, а их общий тоннаж не может превышать 30 тыс. тонн. В крайнем случае, может доходить до 45 тыс. тонн. Именно благодаря этому соглашению через Босфор в Черное море, к примеру, не может зайти тяжелый американский авианосец. Некоторые турецкие политические силы смотрят на конвенцию Монтрё как на обременительное соглашение, вынужденно заключенное после распада Османской империи. Страна не получает никакой выгоды за проход через свои территориальные воды, а также вынуждена заниматься контролем иностранных военных кораблей. Закрывать проход через Босфор и Дарданеллы Турция имеет право, только если сталкивается с военной угрозой. Вопрос стал предметом внутриполитических дискуссий Пока руководство страны не предпринимает никаких шагов по выходу из конвенции, но дает понять, что не все положения этого договора в полной мере отвечают интересам Турции и международным реалиям.

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