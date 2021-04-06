Суд отклонил просьбу Бабарико объявить перерыв в заседании

МИНСК, 6 апреля. /ТАСС/. Бывший глава ОАО "Белгазпромбанк" Виктор Бабарико попросил суд объявить перерыв в заседании на 1,5-2 часа для конфиденциальной встречи с адвокатами. С таким ходатайством он выступил во вторник в Верховном суде Белоруссии, передает корреспондент ТАСС.

"Хочу попросить сделать перерыв, потому что достаточно долго я не получаю помощи и защиты от адвокатов и не могу реализовать свое право на защиту", - отметил Бабарико.

Выслушав обвиняемого, председательствующий на процессе судья Игорь Любовицкий сказал: "Заявленное ходатайство в настоящий момент оставить без удовлетворения".