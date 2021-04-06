Кравчук: Киев больше не считает Минск нейтральной площадкой для переговоров по Донбассу

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Минск не устраивает украинские власти как место проведения переговоров по Донбассу из-за того, что официальный Киев не считает Белоруссию нейтральной страной и недоволен высказываниями белорусского руководства об Украине. Таким образом Кравчук прокомментировал во вторник российскому изданию "Звезда" высказывания украинского вице-премьера Алексея Резникова о том, что делегация Киева в будущем больше не приедет в Минск для продолжения переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, которые сейчас проходят в режиме видеоконференции из-за пандемии коронавирусной инфекции.

"Действительно, очень сложная риторика сегодня у господина [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, и не только Лукашенко - министра иностранных дел Белоруссии [Владимира Макея] по оценке Украины. Очень сложная. Нас обвиняют, в чем попало. Враждебная, будем говорить откровенно, риторика по отношению к Украине", - пояснил Кравчук позицию украинской стороны.

Кравчук также заявил, что Украина больше не считает Минск нейтральной площадкой, подходящей для обсуждения вопросов урегулирования конфликта в Донбасса. "Даже если бы была хорошая риторика, убежден, что вопросы мира должны решаться в стране нейтральной, сегодня Беларусь не является нейтральной страной, сложная по внутреннему политическому положению, очень сложная", - сказал глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу. Кравчук предположил, что работа группы могла бы продолжиться в другой стране. При этом, по его мнению, главным вопросом является суть диалога, а не место его проведения.

Леонид Кравчук в сентябре в одном из интервью допустил, что переговоры по Донбассу могут быть перенесены из Белоруссии в другую страну. При этом Кравчук тогда подчеркнул, что смену переговорной площадки следует согласовывать с ОБСЕ и Россией.

Заместитель главы украинской делегации на минских переговорах, вице-премьер по реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников заявил в понедельник о том, что представители Киева не будут посещать заседания контактной группы в Минске после снятия карантинных ограничений.

Украина вслед за ЕС и США не признал результаты президентских выборов, состоявшихся в Белоруссии в августе прошлого года. В сентябре белорусский президент Александр Лукашенко назвал Украину форпостом политических провокаций в отношении Белоруссии. В январе Лукашенко заявил, что готов возобновить отношения с Украиной, которые на политическом уровне оказались заморожены. При этом он добавил, что инициативу для этого должна проявить украинская сторона.