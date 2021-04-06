{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Кравчук: Киев больше не считает Минск нейтральной площадкой для переговоров по Донбассу

Официальный Киев не считает Белоруссию нейтральной страной и недоволен высказываниями белорусского руководства об Украине, отметил глава украинской делегации в контактной группе
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук Петр Сивков/ТАСС
Описание
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук
© Петр Сивков/ТАСС

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Минск не устраивает украинские власти как место проведения переговоров по Донбассу из-за того, что официальный Киев не считает Белоруссию нейтральной страной и недоволен высказываниями белорусского руководства об Украине. Таким образом Кравчук прокомментировал во вторник российскому изданию "Звезда" высказывания украинского вице-премьера Алексея Резникова о том, что делегация Киева в будущем больше не приедет в Минск для продолжения переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, которые сейчас проходят в режиме видеоконференции из-за пандемии коронавирусной инфекции.

"Действительно, очень сложная риторика сегодня у господина [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, и не только Лукашенко - министра иностранных дел Белоруссии [Владимира Макея] по оценке Украины. Очень сложная. Нас обвиняют, в чем попало. Враждебная, будем говорить откровенно, риторика по отношению к Украине", - пояснил Кравчук позицию украинской стороны.

Кравчук также заявил, что Украина больше не считает Минск нейтральной площадкой, подходящей для обсуждения вопросов урегулирования конфликта в Донбасса. "Даже если бы была хорошая риторика, убежден, что вопросы мира должны решаться в стране нейтральной, сегодня Беларусь не является нейтральной страной, сложная по внутреннему политическому положению, очень сложная", - сказал глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу. Кравчук предположил, что работа группы могла бы продолжиться в другой стране. При этом, по его мнению, главным вопросом является суть диалога, а не место его проведения.

Леонид Кравчук в сентябре в одном из интервью допустил, что переговоры по Донбассу могут быть перенесены из Белоруссии в другую страну. При этом Кравчук тогда подчеркнул, что смену переговорной площадки следует согласовывать с ОБСЕ и Россией.

Заместитель главы украинской делегации на минских переговорах, вице-премьер по реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников заявил в понедельник о том, что представители Киева не будут посещать заседания контактной группы в Минске после снятия карантинных ограничений.

Украина вслед за ЕС и США не признал результаты президентских выборов, состоявшихся в Белоруссии в августе прошлого года. В сентябре белорусский президент Александр Лукашенко назвал Украину форпостом политических провокаций в отношении Белоруссии. В январе Лукашенко заявил, что готов возобновить отношения с Украиной, которые на политическом уровне оказались заморожены. При этом он добавил, что инициативу для этого должна проявить украинская сторона.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияУкраинаКризис на УкраинеКравчук, Леонид Макарович
Кризис на Украине
Берлин отметил важность регулярного обсуждения конфликта в Донбассе в контактной группе
Читать полностью