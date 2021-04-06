Берлин отметил важность регулярного обсуждения конфликта в Донбассе в контактной группе

БЕРЛИН, 6 апреля. /ТАСС/. Правительство ФРГ отмечает важность регулярного обсуждения конфликта на востоке Украины в рамках контактной группы. Об этом сообщил во вторник ТАСС представитель германского кабинета министров.

"Очень важно, чтобы трехсторонняя контактная группа в составе России, Украины и ОБСЕ проводила регулярные обсуждения и ее рабочие группы вносили вклад в урегулирование конфликта", - отметил он. Собеседник агентства указал на то, что "на протяжении продолжительного времени эти заседания из-за пандемии [коронавируса] и так проходят виртуально, не в Минске".

"В какой степени внутриполитическая обстановка в Белоруссии позволит продолжить проведение этих переговоров в Минске, должно обсуждаться в кругу стран - членов ОБСЕ", - считают в правительстве ФРГ.

Глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кравчук в сентябре в одном из интервью допустил, что переговоры по Донбассу могут быть перенесены из Белоруссии в другую страну. При этом Кравчук тогда подчеркнул, что смену переговорной площадки следует согласовывать с ОБСЕ и Россией.

Заместитель главы украинской делегации на минских переговорах, вице-премьер по реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников заявил в понедельник о том, что представители Киева не будут посещать заседания контактной группы в Минске после снятия карантинных ограничений.

Украина вслед за ЕС и США не признала результаты президентских выборов, состоявшихся в Белоруссии в августе прошлого года. В сентябре белорусский президент Александр Лукашенко назвал Украину форпостом политических провокаций в отношении Белоруссии. В январе Лукашенко заявил, что готов возобновить отношения с Украиной, которые на политическом уровне оказались заморожены. При этом он добавил, что инициативу для этого должна проявить украинская сторона.