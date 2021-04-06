Суд снял с экс-президента Армении Кочаряна обвинения в свержении конституционного строя

ЕРЕВАН, 6 апреля. /ТАСС/. Суд общей юрисдикции Еревана во вторник принял решение снять обвинение в свержении конституционного строя в 2008 году с бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, бывшего министра обороны Сейрана Оганяна и бывшего вице-премьера Армена Геворкяна на основании решения Конституционного суда. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала суда.

"Суд решил снять обвинения по 300.1 УК республики (свержение конституционного строя в 2008 году) с подсудимых Роберта Кочаряна, Юрия Хачатурова, Армена Геворкяна и Сейрана Оганяна на основании отсутствия преступления", - огласила решение судья Анна Данибекян.

Высший судебный орган страны в 2018 году принял в производство заявление от защиты Кочаряна, а также от суда общей юрисдикции Еревана о рассмотрении на предмет соответствия конституции статьи 300.1 УК Армении. 26 марта 2021 года КС признал эту статью антиконституционной.

Суд также постановил оставить неизменным залог в качестве меры пресечения в отношении бывшего президента республики, поскольку он и бывший вице-премьер Армен Геворкян обвиняются в получении взятки в особо крупных размерах. Генеральная прокуратура Армении ранее заявила, что подает иск в КС, чтобы оспаривать несколько статьей Уголовного кодекса (УК) республики, согласно которым прокуратура должна снять обвинение с экс-главы государства в связи с решением КС признать антиконституционной статью 300.1.

Слушания по делу о свержении конституционного строя в 2008 году длились полтора года. Заседания неоднократно откладывались по различным причинам. Все это время суд рассматривал различные ходатайства защиты и не приступил к слушанию дела по существу. Сам Кочарян называет дело политически мотивированным.

После президентских выборов в Армении 19 февраля 2008 года в стране прошла серия протестов, участники которых выражали несогласие с их официальными итогами. Уличные акции были организованы сторонниками первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который в тот момент снова претендовал на высший государственный пост. В ходе столкновений митингующих с сотрудниками органов правопорядка погибли восемь демонстрантов и двое полицейских, были госпитализированы 33 сотрудника полиции. Всего за помощью к медикам тогда обратились около 230 человек. После смены власти в стране 8 мая 2018 года, когда премьер-министром стал Никол Пашинян, расследование дела об указанных событиях возобновилось.