Джонсон выступил против инициативы мэра Лондона декриминализовать в Британии каннабис

ЛОНДОН, 6 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступает против предложения декриминализовать в королевстве каннабис. Об этом во вторник заявила пресс-секретарь главы британского правительства Аллегра Страттон, комментируя инициативу мэра столицы Садика Хана пересмотреть подход к правовому статусу наркотиков класса "Би".

"Запрещенные вещества разрушают жизни. Премьер-министр не намерен легализовывать каннабис, поскольку это вредное для здоровья вещество", - указала она и добавила, что этот вопрос находится в компетенции центрального правительства. "Политика в отношении наркотических средств - это дело правительства Великобритании, которое не планирует передавать свои полномочия кому-либо еще", - подчеркнула Страттон, слова которой приводит агентство PA.

Ранее во вторник ряд британских СМИ проинформировал со ссылкой на окружение Хана о намерении политика в случае повторной победы на выборах мэра Лондона в мае изучить преимущества и недостатки от декриминализации наркотиков класса "Би" в рамках новой программы борьбы с наркопреступностью. Кроме того, градоначальник, представляющий Лейбористскую партию, хочет проанализировать экономические последствия такого шага и с этой целью обдумывает создать специальную комиссию.

Хан считает, что легализацию каннабиса в рекреационных целях поддерживают более половины жителей Великобритании и свыше 60% лондонцев, отметила газета The Guardian со ссылкой на данные социологических исследований. По сведениям издания, в прошлом году обвинения в совершении преступлений, связанных с наркотическими веществами, были предъявлены почти 42 тыс. человек в Англии и Уэльсе. При этом легализация каннабиса, по некоторым оценкам, может приносить казне королевства ежегодно от £1 млрд ($1,3 млрд).

К наркотическим веществам класса "Би", помимо каннабиса, относятся амфетамин, барбитурат, кодеин, кетамин, риталин, синтетические каннабиноиды и катиноны (например, мефедрон и метоксетамин). Согласно действующему законодательству, за хранение этих веществ жители Великобритании могут получить тюремный приговор сроком до 5 лет, а за распространение и производство - до 14 лет.