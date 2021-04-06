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В ВВС США заявили, что новое испытание гиперзвукового оружия завершилось неудачей

Тестовая ракета не смогла завершить последовательность предстартовых операций, сообщили в пресс-службе ведомства
Гиперзвуковая ракета AGM-183A Air-launched Rapid Response Weapon U.S. Air Force/Giancarlo Casem/Handout via REUTERS
Описание
Гиперзвуковая ракета AGM-183A Air-launched Rapid Response Weapon
© U.S. Air Force/Giancarlo Casem/Handout via REUTERS

ВАШИНГТОН, 6 апреля. /ТАСС/. Новое испытание американской гиперзвуковой ракеты по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon, аббревиатура произносится как arrow, в переводе на русский - "стрела" - прим. ТАСС) завершилось неудачей. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Военно-воздушных сил США, которые проводили данное испытание.

Согласно изложенной ею информации, "тестовая ракета не смогла завершить последовательность предстартовых операций" и не отделилась от бомбардировщика B-52, с которого ее должны были запустить. Испытание проводилось над Тихим океаном у побережья штата Калифорния.

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