Reuters: Пентагон отказался комментировать заявления Киева о членстве в НАТО

ВАШИНГТОН, 6 апреля. /ТАСС/. Представитель Пентагона на брифинге во вторник отказался комментировать призывы Киева к НАТО, касающиеся вступления Украины в альянс. Об этом пишет агентство Reuters .

Шаг вперед, два назад. Почему в конфликте с Москвой Киев уповает только на НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил в телефонном разговоре с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, что членство его страны в НАТО является единственным путем к окончанию войны в Донбассе. По его словам, которые привела пресс-служба офиса главы государства, "НАТО - это единственный путь к окончанию войны в Донбассе", а План действий по подготовке к членству в НАТО станет настоящим "сигналом для РФ".