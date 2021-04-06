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Кризис на Украине

Reuters: Пентагон отказался комментировать заявления Киева о членстве в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что членство его страны в НАТО является единственным путем к окончанию войны в Донбассе

ВАШИНГТОН, 6 апреля. /ТАСС/. Представитель Пентагона на брифинге во вторник отказался комментировать призывы Киева к НАТО, касающиеся вступления Украины в альянс. Об этом пишет агентство Reuters.

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Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил в телефонном разговоре с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, что членство его страны в НАТО является единственным путем к окончанию войны в Донбассе. По его словам, которые привела пресс-служба офиса главы государства, "НАТО - это единственный путь к окончанию войны в Донбассе", а План действий по подготовке к членству в НАТО станет настоящим "сигналом для РФ".

Теги
УкраинаСШАРоссияКризис на УкраинеСтолтенберг, ЙенсЗеленский, Владимир Александрович
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