Зеленский попросил Трюдо направить больше военных инструкторов на Украину

КИЕВ, 6 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Канаду увеличить число канадских военных инструкторов на Украине. Он провел во вторник телефонный разговор с премьером Канады Джастином Трюдо.

"Глава украинского государства поблагодарил за сотрудничество в рамках канадской военной тренировочной миссии UNIFIER и предложил рассмотреть возможность расширения программы тренировок для Вооруженных сил Украины, в частности, увеличение числа канадских военных инструкторов в нашей стране", - говорится в сообщении офиса Зеленского.

Стороны обсудили обострение ситуации в Донбассе. Зеленский сообщил, что начиная с 27 июля 2020 года, когда начали действовать дополнительные меры по контролю за перемирием, в Донбассе погибли 28 украинских военных, из них 23 - в текущем году.

Кроме того, президент озвучил стремление Киева получить План действий по подготовке к членству в НАТО (ПДПЧ), подчеркнув в этой связи, что Канада могла бы "проявить лидерство среди союзников", которые поддерживают предоставление ПДПЧ.

В офисе отметили, что Зеленский еще раз пригласил Трюдо посетить саммит "Крымской платформы" (новая инициированная Киевом переговорная площадка) 23 августа.