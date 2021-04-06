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Зеленский попросил Трюдо направить больше военных инструкторов на Украину

Также президент Украины еще раз пригласил премьера Канады посетить саммит "Крымской платформы"

КИЕВ, 6 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Канаду увеличить число канадских военных инструкторов на Украине. Он провел во вторник телефонный разговор с премьером Канады Джастином Трюдо.

"Глава украинского государства поблагодарил за сотрудничество в рамках канадской военной тренировочной миссии UNIFIER и предложил рассмотреть возможность расширения программы тренировок для Вооруженных сил Украины, в частности, увеличение числа канадских военных инструкторов в нашей стране", - говорится в сообщении офиса Зеленского.

Стороны обсудили обострение ситуации в Донбассе. Зеленский сообщил, что начиная с 27 июля 2020 года, когда начали действовать дополнительные меры по контролю за перемирием, в Донбассе погибли 28 украинских военных, из них 23 - в текущем году.

Кроме того, президент озвучил стремление Киева получить План действий по подготовке к членству в НАТО (ПДПЧ), подчеркнув в этой связи, что Канада могла бы "проявить лидерство среди союзников", которые поддерживают предоставление ПДПЧ.

В офисе отметили, что Зеленский еще раз пригласил Трюдо посетить саммит "Крымской платформы" (новая инициированная Киевом переговорная площадка) 23 августа.

Теги
УкраинаКанадаТрюдо, ДжастинЗеленский, Владимир Александрович
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