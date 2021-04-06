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СМИ сообщают о погибших в результате взрывов у базы турецких ВС на северо-востоке Сирии

По данным телеканала Al Hadath, погибли и пострадали в общей сложности более 10 турецких военных

ТАСС, 6 апреля. Два взрыва произошли недалеко от базы турецких военнослужащих, расположенной в городе Телль-Тамер на севере сирийской провинции Хасеке. С таким утверждением выступил во вторник телеканал Al Hadath.

По его сведениям, в результате взрывов "погибли и пострадали в общей сложности более 10 турецких военных". Точное число погибших не называется.

Турецкая сторона пока не комментировала эту информацию.

Турция провела в северных районах Сирии с 2017 года три военные операции: "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь" и "Источник мира". В результате была создана буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, оккупирован Африн, взяты под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат.

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