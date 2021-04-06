Нетаньяху пообещал как можно скорее создать новый кабмин по итогам выборов

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля и лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху пообещал во вторник как можно скорее сформировать "сильное и сплоченное" правительство по итогам состоявшихся 23 марта досрочных парламентских выборов в стране. С соответствующим заявлением премьер выступил на заседании парламентской фракции "Ликуд", начавшемся сразу после присяги депутатов Кнессета 24-го созыва.

"Я сделаю все, чтобы сформировать правительство, мы должны прекратить бойкоты и личные разногласия. Стоящие перед нами вызовы требуют формирования сильного и сплоченного правительства, и мы сделаем это как можно скорее", - цитирует высказывания премьера государственное израильское радио Kan. По данным радиостанции, Нетаньяху назвал задачу по формированию правительственной коалиции "непростой, но не невыполнимой". "Цель вполне достижима, я считаю, что мы можем это сделать", - добавил он, обращаясь к однопартийцам.

Президент Израиля Реувен Ривлин ранее во вторник поручил Нетаньяху формирование нового правительства по итогам парламентских выборов 23 марта. На это законом отводится 28 дней с возможностью продления срока на две недели. Если ему не удается создать кабмин, президент передает это право другому депутату, которому на эту задачу будет отведено 28 дней без возможности продления.

Предыдущее правительство Израиля было сформировано 17 мая 2020 года по итогам состоявшихся 2 марта того же года парламентских выборов. Кнессет 23-го созыва был автоматически распущен 23 декабря 2020 года из-за истечения сроков утверждения госбюджета страны, а досрочные парламентские выборы были назначены на 23 марта 2021 года.

По результатам двух предшествовавших выборам 2 марта 2020 года голосований в Израиле - 9 апреля и 17 сентября 2019 года - парламентариям не удавалось сформировать коалицию, которая контролировала бы более половины из 120 мест в Кнессете. В результате были объявлены сначала первые повторные выборы в истории Израиля, а затем и вторые.