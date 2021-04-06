В Белом доме заявили, что США готовятся к долгим консультациям по ядерной сделке с Ираном

ВАШИНГТОН, 6 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты ожидают, что консультации вокруг ядерной сделки с Ираном будут продолжительными, но считают в данном случае дипломатию правильным путем вперед. Об этом сообщила во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя встречи в Вене, посвященные ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий, который призван урегулировать ядерную проблему Ирана.

"Эти обсуждения идут в Женеве (Вене - прим. ТАСС). Они идут через наших европейских коллег и партнеров. Мы ожидаем, что у них будут трудные этапы. Мы ожидаем, что это будет долгий процесс. И мы продолжаем верить, что дипломатический путь - это верный путь вперед", - заявила официальный представитель президента США.

Она отказалась уточнять, как Вашингтон оценивает уже состоявшиеся контакты. "Это лишь первый день. Пускай команда, ведущая переговоры на земле, дает более детальные оценки относительно того, как, по ее мнению, прошли переговоры", - сказала Псаки. По ее словам, США направили своего эмиссара в Вену, так как считали "важным довести до сведения партнеров по группе "пять плюс один" свое мнение, заключающееся в том, что "дипломатия - это лучший путь вперед, самый надлежащий путь вперед".

В столице Австрии во вторник началось первое в нынешнем году очное заседание Совместной комиссии Ирана и пяти других участников СВПД - России, Китая, Германия, Великобритании и Франции. Кроме того, в Вену прибыл спецпосланник США по Ирану Роберт Мэлли. Участники встречи на уровне политдиректоров обсуждают вопросы возвращения к полному соблюдению положений СВПД. Целью заседания является определение задач для дальнейшей работы двух экспертных групп: по вопросам отмены санкций США в отношении Ирана и по вопросам выполнения ядерных обязательств Тегерана.

Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Эта договоренность была подписана с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году. Нынешний глава вашингтонской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в СВПД. Тем не менее, американское правительство пока не сделало практически никаких значимых шагов в этом направлении.

Президент Ирана Хасан Роухани предупредил 2 марта в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, что СВПД не подлежит обсуждению и единственным способом сохранить его является отмена Вашингтоном санкций против Тегерана. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен 10 марта утверждал, что Вашингтон пойдет на смягчение рестрикций в отношении Ирана только после его возвращения к СВПД.