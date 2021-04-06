В Белом доме завили, что решение о приеме Украины в НАТО должен принимать альянс, а не США

ВАШИНГТОН, 6 апреля. /ТАСС/. Решение о том, соглашаться ли на вступление Украины в НАТО, должен принимать сам альянс, а не Соединенные Штаты. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на регулярном брифинге во вторник в связи с заявлениями Киева о членстве в НАТО.

Во время брифинга, ее спросили, поднимал ли украинский президент Владимир Зеленский вопрос вступления Украины в НАТО во время недавнего телефонного разговора с американским коллегой Джо Байденом.

В ответ Псаки подчеркнула, что Украина давно стремится в НАТО. "[Этот вопрос] поднимался в ряде разговоров с официальными лицами США в течение нескольких лет", - отметила пресс-секретарь Белого дома, не став давать прямого ответа на поставленный вопрос. "В дополнение к нашим заверениям, которые мы постоянно предоставляем украинским официальным лицам относительно нашей поддержки, поддержки их суверенитета, мы также обсуждаем наши опасения по поводу растущей напряженности, нарушений режима прекращения огня, региональной напряженности с союзниками по НАТО", - добавила Псаки.

Тогда журналист задал уточняющий вопрос, попросив пояснить, какова официальная позиция Белого дома относительно перспектив вступления Украины в НАТО. "[Членство в НАТО] на протяжении некоторого времени является стремлением Украины. Мы давно обсуждаем это стремление с Украиной, мы решительно поддерживаем их, мы взаимодействуем с ними, работаем над тем, чтобы противодействовать дестабилизирующим действиям, но это решение принимать НАТО", - сказала Псаки.

Зеленский заявил в телефонном разговоре с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом заявил, что членство его страны в НАТО является единственным путем к окончанию войны в Донбассе. По его словам, которые привела пресс-служба офиса главы государства, "НАТО - это единственный путь к окончанию войны в Донбассе", а План действий по подготовке к членству в НАТО станет настоящим "сигналом для РФ".

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в беседе с корр. ТАСС высказал мнение, что украинские власти хотят максимально обострить обстановку на юго-востоке страны и ускорить рассмотрение Брюсселем заявки на участие Украины в НАТО, заявляя, что членство в альянсе является единственным путем к окончанию войны в Донбассе.