США заявили о готовности отменять противоречащие ядерной сделке санкции против Ирана

ВАШИНГТОН, 6 апреля. /ТАСС/. Американская администрация готова к отмене части односторонних санкций в отношении Ирана, но призывает Тегеран отказаться от максималистских требований такого рода к Вашингтону. Об этом сообщил во вторник на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Мы понимаем, что нам будет необходимо обеспечить смягчение санкций. Применительно к тем санкциям, которые идут вразрез с СВПД (призванного урегулировать ядерную проблему Ирана Совместного всеобъемлющего плана действий - прим. ТАСС)", - сказал официальный представитель внешнеполитического ведомства. Он комментировал начавшиеся в Вене встречи по ситуации вокруг СВПД.

"<...> Максималистские требования ни к чему нас не приведут. Причина, по которой мы находимся в Вене, заключается в том, чтобы обсудить, как могут выглядеть шаги с целью выполнения [положений СВПД] обеими сторонами (то есть США и Ираном - прим. ТАСС)", - заявил Прайс в связи с тем, что Тегеран настаивает на полной отмене Вашингтоном своих санкций.

"Не считаю, - подчеркнул дипломат, - мы не считаем конструктивными призывы к США предпринять односторонние или примирительные жесты, на которые Иран не отвечает". "Мы концентрируем внимание, команда в Вене концентрирует внимание на том, что было бы конструктивным и резонным для достижения этой желаемой конечной цели обоюдного выполнения [СВПД]", - отметил Прайс.

Кроме того, он выразил мнение, что интересы России, Китая и США совпадают, когда речь идет о преодолении кризиса вокруг ядерных разработок Ирана. "У нас действительно есть совпадение во многих областях, когда дело касается наших (американских - прим. ТАСС) интересов, а также интересов Москвы и Пекина. Разумеется, ни интересам Москвы, ни, разумеется, интересам Пекина не отвечает движение Ирана по пути к созданию ядерного оружия, к обретению Ираном ядерного оружия", - убежден дипломат.

США не ожидают прямых переговоров с Тегераном в рамках консультаций вокруг ядерной сделки с Ираном, добавил Прайс. Его попросили прокомментировать встречи в Вене, посвященные ситуации вокруг СВПД.

"Консультации в Вене - даже если мы не ведем переговоров напрямую с Ираном - это долгожданный шаг, как мы уже говорили, это конструктивный шаг, это потенциально полезный шаг вперед. Мы стремимся определить, на что готов пойти Иран, чтобы вернуться к соблюдению жестких ограничений по соглашению 2015 года (СВПД - прим. ТАСС), и что в результате нам, возможно, придется сделать, чтобы вернуться самим к соблюдению [этого соглашения]", - отметил дипломат.

"Будут непростые переговоры. Мы знаем, что впереди будут трудные консультации, но опять же, это положительный шаг, потому что он позволяет нам двигаться вперед по единственному, по нашему мнению, пути к достижению того, о чем говорил [президент США Джо] Байден", - подчеркнул Прайс.

Ситуация вокруг СВПД

В столице Австрии во вторник началось первое в нынешнем году очное заседание Совместной комиссии Ирана и пяти других участников СВПД - России, Китая, Германия, Великобритании и Франции. Кроме того, в Вену прибыл спецпосланник США по Ирану Роберт Мэлли. Участники встречи на уровне политдиректоров обсуждают вопросы возвращения к полному соблюдению положений СВПД. Целью заседания является определение задач для дальнейшей работы двух экспертных групп: по вопросам отмены санкций США в отношении Ирана и по вопросам выполнения ядерных обязательств Тегерана.

Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Эта договоренность была подписана с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году. Нынешний глава вашингтонской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в СВПД. Тем не менее американское правительство пока не сделало практически никаких значимых шагов в этом направлении.

Президент Ирана Хасан Роухани предупредил 2 марта в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, что СВПД не подлежит обсуждению и единственным способом сохранить его является отмена Вашингтоном санкций против Тегерана. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен 10 марта утверждал, что Вашингтон пойдет на смягчение рестрикций в отношении Ирана только после его возвращения к СВПД.