В МИД ДНР заявили, что Киев провоцирует Донбасс на реализацию силового сценария

ДОНЕЦК, 6 апреля. /ТАСС/. Украинские власти пытаются перевести конфликт в Донбассе в горячую фазу и спровоцировать республики на силовое решение. Об этом в вторник заявила министр иностранных дел Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова.

Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс - это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе.

"Для нас очевидно, что подобные высказывания президента Украины, в совокупности с циничными обстрелами нашей территории со стороны украинских вооруженных формирований и дальнейшим ростом напряженности на линии соприкосновения, прямо указывают на то, что Киев, в надежде уйти от своих обязательств по Комплексу мер, пытается всеми возможными способами спровоцировать республики к реализации силового сценария и переводу конфликта в горячую фазу. Однако, украинскому руководству следует помнить, что мы можем в полной мере ответить на любую провокацию", - цитирует Никонорову Telegram-канал МИД ДНР.

Она отметила, что Донбасс сохраняет приверженность минским соглашениям и призывает Киев к демонстрации такой же приверженности. "При этом напомним, что Комплекс мер одобрен Советом Безопасности ООН и является единственным механизмом мирного урегулирования. Но пока весь цивилизованный мир говорит о безальтернативности минских соглашений и призывает к их выполнению, из Киева звучат заявления о достижении мира через вступление в военный альянс - оксюморон, который украинский лидер совершенно серьезно транслирует в медиапространство. Стоит ли говорить, что такие призывы ставят под сомнение и так уже крайне потрепанную репутацию Украины как партнера по переговорам", - сказала Никонорова.

Ситуация в Донбассе обострилась 26 марта, когда в районе поселка Шумы погибли четыре военнослужащих Вооруженных сил Украины. Киев обвинил в этом Народную милицию Донецкой народной республики, в Донецке опровергли свою причастность к обстрелу. Позднее управление Народной милиции ДНР заявило, что украинские военные подорвались на минно-взрывном устройстве во время обследования минных полей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль выражает обеспокоенность тем, что украинская сторона может пойти на провокационные действия на юго-востоке Украины, которые создадут угрозу гражданской войны. В среду полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов назвал безответственной и циничной позицию Киева в вопросах безопасности в зоне конфликта в Донбассе.