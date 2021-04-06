В Белоруссии подозревают в шпионаже дипломатов и эстонские спецслужбы

ТАСС, 6 апреля. Эстонские спецслужбы и дипломаты могут быть задействованы в нелегальном сборе информации в Белоруссии. Об этом сообщил во вторник белорусский государственный канал ОНТ.

По данным телеканала, эта информация поступила в ходе дачи показаний одного из фигурантов дела по раскрытию агентурной сети в Белоруссии Вячеслава Сидоракина. Как сообщает ОНТ, он является другом оппозиционера и бывшего оперативника Игоря Макара, сбежавшего в Литву 16 лет назад. Макар ранее пытался через иностранные спецслужбы обеспечить вывоз сотрудника КГБ с секретным архивом заграницу, используя дипломатический автомобиль или подложные иностранные документы, заявили в эфире телеканала.

Сидоракин, в свою очередь, отметил, что Макар хотел помочь ему выехать из страны при содействии эстонского посольства. Как рассказал задержанный, он должен был прийти в эстонское посольство, где ему без "лишних вопросов" оформили бы документы для выезда заграницу на похороны якобы его родственницы.

Ранее председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщил о проведении контрразведывательной операции, в ходе которой была раскрыта агентурная сеть по сбору информации для иностранных спецслужб. Сотрудники КГБ обнаружили три тайника в Гомеле, Минске и Минском районе с оружием и боеприпасами, которые могли быть использованы в незаконных целях. По данным ведомства, тайники с оружием и боеприпасами принадлежали преступной группе во главе с Вячеславом Сидоракиным.