Власти Хорватии разъяснили порядок въезда туристов

ЗАГРЕБ, 6 апреля. /Корр. ТАСС Валентин Адоньев/. Хорватия в условиях действующих карантинных ограничений готова выдавать туристические визы при подтверждении гостями наличия оплаченного проживания в отелях или частном секторе. Об этом сообщили во вторник корреспонденту ТАСС в пресс-службе министерства иностранных и европейских дел республики.

С 1 апреля разрешен въезд в страну привившимся, в том числе российскими и китайскими вакцинами. Власти Хорватии в связи с ухудшением эпидемической ситуации с 1 апреля ввели ограничения на пересечение государственной границы.

"В соответствии с общей визовой политикой ЕС и рекомендациями Европейской комиссии, а также с [Национальным] решением о временном ограничении пересечения пограничных переходов Республики Хорватии во всех посольствах и консульствах [Хорватии за рубежом] временно приостановлен прием заявлений и выдачи виз, - подчеркнули в пресс-службе. - Под исключения, освобожденных от приостановки подачи [визовых] заявлений, подпадают лица, которые путешествуют по туристическим причинам и имеют подтверждение об оплаченном размещении в отеле, кемпинге, в частном секторе, на арендованном судне и других объектах пребывания, или являются владельцами недвижимости или плавсредств в Республике Хорватии".

Первый случай заражения коронавирусом в Хорватии был подтвержден 25 февраля прошлого года. В стране зарегистрировано 280 899 заболевших, 263 758 жителей выздоровели, 6 113 инфицированных умерли, тестирование прошли 1 589 987 человек.

С 1 апреля в Хорватии запрещено заниматься спортом в закрытых помещениях. Жителям страны предписывается продолжать носить защитные маски в транспорте и закрытых помещениях, а в некоторых регионах и на открытом воздухе.