Блинкен выразил обеспокоенность признанием "Голоса Америки" иноагентом в России

ВАШИНГТОН, 7 апреля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил во вторник обеспокоенность в связи с тем, что финансируемые из американского госбюджета радиостанции "Голос Америки" (VOA) и "Радио Свобода / Свободная Европа" (RFE/RL) были признаны в России иностранными агентами. Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

Он рассказал, что госсекретарь обсудил ситуацию с радиостанциями в РФ с и.о. руководителя правительственного Агентства по глобальным средствам массовой информации Келу Чао. "Они обратили внимание, что недавно Москва ввела агрессивные требования к указаниям [в информационных материалах] и штрафы, в том числе возможные уголовные наказания в отношении RFE/RL и VOA в России", - утверждал Прайс.

Независимое правительственное Агентство по глобальным средствам массовой информации США контролирует такие вещательные организации, как "Голос Америки" (Voice of America), "Радио Свобода / Свободная Европа" (Radio Free Europe / Radio Liberty), "Радио Свободная Азия" (Radio Free Asia), "Управление кубинского вещания" (Office of Cuba Broadcasting), "Вещательная сеть Ближнего Востока" (Middle East Broadcasting Networks).

"Голос Америки" и "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" (и ее региональные службы на русском языке) включены в реестр СМИ-иноагентов.

Закон о СМИ-иноагентах в России был принят в 2017 году вскоре после того, как Минюст США потребовал от RT America - филиала российской телекомпании - зарегистрироваться в качестве иностранного агента на территории Соединенных Штатов. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, принятие закона стало "зеркальной реакцией" на действия американской стороны. Все информационные материалы таких СМИ и их юрлиц должны сопровождаться указанием на то, что они созданы или распространяются иностранным агентом. Штрафы за нарушение закона о СМИ-иноагентах были утверждены федеральным законом от 16 декабря 2019 года и составляют до 5 млн рублей для юридических лиц.