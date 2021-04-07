Эксперт считает, что подход США к вопросу введения санкций в отношении РФ "не работает"

ВАШИНГТОН, 7 апреля. /ТАСС/. Вашингтон в выстраивании отношений с Москвой не должен слишком сильно концентрироваться на ситуации с правами человека, а подход США к вопросу введения санкций в отношении РФ доказывает свою неэффективность. Такое мнение выразила во вторник старший научный сотрудник вашингтонского Атлантического совета Эмма Эшфорд.

"Каждая из трех последних президентских администраций приходила к власти, стремясь улучшить отношения между США и РФ. При уходе каждой [из них] отношения были в худшем положении. Это имеет значение для безопасности <...> американцев", - сказала Эшфорд во время видеоконференции, организованной Атлантическим советом. "У администрации [президента США Джо] Байдена есть окно, чтобы попытаться изменить положение вещей, но это окно быстро закрывается. В этом контексте я бы выделила три проблемы, связанные с нашим нынешним подходом к России и тем, почему нам следует уделять меньше внимания [вопросам] продвижения прав человека и демократии в пользу более конкретных интересов", - продолжила эксперт.

В частности, по ее мнению, свою неэффективность доказал подход США к вопросу введения санкций в отношении РФ. "Во-первых, наш шаблонный подход к России с санкциями не работает. У нас есть целый ряд опасений, связанных с Россией, начиная от внутренних политических репрессий <...> и заканчивая продажей вооружений другим странам, кибератаками, вмешательством в выборы, посягательством на соседей, разработкой новых видов <...> вооружений. При этом наш ответ в последние годы всегда один - это санкции. Я бы сказала, что невозможно сдерживать Россию от критически важных действий, которые действительно заботят нас, вроде вмешательства в выборы в США, когда мы относимся к ним точно так же, как относимся к менее важным вопросам <...>. Если мы отвечаем на все санкциями, то нам действительно трудно сдерживать Россию в тех вопросах, которые нас [всерьез] волнуют", - подчеркнула Эшфорд.

Кроме того, по мнению эксперта, "меры по укреплению доверия", принимаемые Вашингтоном и Москвой для предотвращения конфликтов во время холодной войны и после нее, приходят или уже пришли в упадок. "Я бы сказала, что наша чрезмерная концентрация на правах человека и демократизации в последние годы и связанная с этим сеть санкций <...> во многом мешают нам работать над этими проблемами с Россией. <...> В данном случае мы должны говорить с Россией, несмотря на наши опасения относительно прав человека", - уверена Эшфорд.

Она также полагает, что "постановка в приоритет [ситуации с] правам человека, демократизации и связанные с этим санкции отчасти являются причиной расширения связей между Пекином и Москвой". "Если самым крупным стратегическим вызовом, который ждет США в ближайшие десятилетия, является Китай, то поистине непонятно то, что мы предпочитаем подталкивать Россию к Китаю", - отметила Эшфорд.

"[Тема ситуации с] правами человека не является незначительной, но я считаю, что ради американских интересов она должна отходить на второй план", - подытожила она.

Скандал в Атлантическом совете

В марте газета Politico сообщала, что в Атлантическом совете произошел конфликт из-за статьи, написанной Эшфорд и профессором Мэтью Берроузом, в которой также утверждалось, что Вашингтон в отношениях с Москвой не должен сосредоточиваться на вопросе соблюдения прав человека. По мнению Эшфорд и Берроуза, "демократизация в России не обязательно пойдет на пользу внешнеполитическим интересам США".

После публикации данного материала более двух десятков работников и научных сотрудников Атлантического совета подписали совместное заявление с острой критикой в адрес Эшфорд и Берроуза, посчитав их статью "пророссийской".

Как рассказал Politico один из подписавших заявление, в аналитическом центре обеспокоены тем, что статью могут посчитать результатом нечестной работы, выполненной под влиянием американского миллиардера Чарльза Коха. Перечисливший за последние годы несколько миллионов долларов совету предприниматель выступает за сокращение вмешательства США в дела иностранных государств. Кроме того, как отмечает издание, Эшфорд перешла в Атлантический совет из либертарианского научно-исследовательского Института имени Катона, который финансируется Кохом.

Об Атлантическом совете

Атлантический совет США - неправительственная организация, определяющая свои цели как "продвижение конструктивного лидерства США на международной арене, основанного на центральной роли Атлантического сообщества в отражении вызовов XXI столетия". Совет был создан в 1961 году с целью консолидации всех поддерживающих НАТО гражданских сил в стране и поощрения сотрудничества между США и Западной Европой. В тот период организация стала своеобразным "центром неформальных встреч" политиков и бизнесменов с обеих сторон Атлантики. В настоящее время основная сфера деятельности Атлантического совета - международные отношения, международная безопасность, глобальное экономическое развитие. Организация выпускает аналитические материалы, касающиеся глобальных стратегических задач, начиная от роли НАТО и заканчивая энергетической безопасностью.

При этом совет зарегистрирован как некоммерческая организация и по уставу является независимой от правительства США и НАТО. Однако среди ее основных спонсоров - Североатлантический альянс, американские федеральные ведомства, включая ЦРУ, министерства обороны и энергетики, крупные корпорации, а также иностранные государства (Великобритания, ОАЭ, Норвегия, Швеция).

25 июля 2019 года Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность на территории РФ американской неправительственной организации Атлантический совет. На сайте генпрокуратуры говорится, что его деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.