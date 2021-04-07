Пентагон призвал РФ прояснить намерения в связи с перемещением сил на границе с Украиной

ВАШИНГТОН, 7 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не в полной мере понимают намерения России в связи с перемещениями сил на границе с Украиной и призывают Москву более четко обозначить их. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Намерение не в полной мере ясно, и мы призываем Россию более четко обозначить свои намерения по поводу того, что они делают с этими подразделениями на границе", - сказал он. Текст брифинга распространила пресс-служба американского военного ведомства.

"Мы видели, что они наращивают силы на юго-восточном направлении, в том числе в Крыму", - утверждал Кирби. "Нам сложно говорить об их намерениях в настоящий момент. Это вызывает беспокойство, и мы продолжаем следить за этим", - добавил он.

Представитель Пентагона отказался отвечать на вопрос о том, считает ли Вашингтон, что российские войска могут находиться на востоке Украины. "Я стараюсь избегать, если это возможно, разговоров о конкретных операциях там, в особенности операциях военных другой страны", - сказал он.

В понедельник представитель Госдепартамента заявил, что Вашингтон открыт к взаимодействию с Москвой по ситуации на востоке Украины. При этом, по его словам, в США считают "внушающими доверие" сообщения о передвижении российских войск на границе с Украиной, а также в Крыму. Представитель американского внешнеполитического ведомства также призвал Россию "воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации ситуации".

Ситуация на востоке Украины

В связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной представители стран Запада в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность по этому поводу. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, помимо прочего, с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение друг на друга. Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В числе прочего Путин выразил обеспокоенность в связи с эскалацией Украиной ситуации в Донбассе.