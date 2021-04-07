Эксперты США считают, что КНДР может готовиться к пуску баллистической ракеты с подлодки

ВАШИНГТОН, 7 апреля. /ТАСС/. Власти КНДР могут вести подготовку к испытанию пуска баллистической ракеты с подводной лодки. Об этом сообщили во вторник эксперты вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, изучив спутниковые снимки верфи Синпо на восточном побережье страны.

По их данным, на них, в частности, видно перемещение баржи с погружным стендом для испытания ракет. "Возможные причины этих перемещений включают в себя: подготовку к предстоящему испытанию пуска баллистической ракеты с подводной лодки, перемещение испытательного стенда для обслуживания, ремонта или монтажа оборудования", - убеждены американские эксперты.

При этом, по их словам, "эти передвижения не свидетельствуют о неизбежном проведении испытательного пуска баллистической ракеты с подводной лодки", поскольку на барже не видно транспортно-пускового контейнера с ракетой.

10 октября 2020 года на военном параде в Пхеньяне, приуроченном к 75-й годовщине основания Трудовой партии Кореи (ТПК), КНДР показала ряд новых образцов вооружения. Тогда наибольшее внимание привлекли новая межконтинентальная баллистическая ракета и ракета "Пуккыксон-4А", которая, по мнению южнокорейских экспертов, может запускаться с подводных лодок.

2 октября 2019 года КНДР сообщила об успешном испытании баллистической ракеты подводных лодок типа "Пуккыксон-3" ("Полярная звезда - 3"). Глава агентства по развитию оборонных технологий Южной Кореи Нам Сэ Гю тогда отметил, что новая ракета отличается от предыдущей разработки этого же типа,"Пуккынсон-1", в особенности возросшей до 2000 км дальностью полета. Во время испытаний северокорейская ракета пролетела 450 км и достигла высоты 910 км, но, как отмечали власти КНДР, "она могла бы пролететь дальше, если бы пуск был осуществлен под нормальным углом".

КНДР впервые испытала баллистическую ракету подводных лодок "Пуккыксон-1" в августе 2016 года. После успешного запуска она была переконструирована для наземного старта и получила название "Пуккыксон-2" (первый запуск - в феврале 2017 года). По оценкам специалистов, обе ракеты имеют дальность полета около 1300 км.