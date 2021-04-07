США отрицают причастность к инциденту с иранским судном в Красном море

ВАШИНГТОН, 7 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты отрицают какую-либо причастность к аварии на иранском судне Saviz в Красном море. Об этом сообщает во вторник газета The Hill со ссылкой на заявление официального представителя Пентагона Джессики Макналти.

По ее словам, США "в курсе сообщений в СМИ об инциденте в Красном море, касающемся судна Saviz. "Мы можем подтвердить, что никакие силы США не были вовлечены в этот инцидент", - сказала она, добавив, что не может предоставить "никакой дополнительной информации".

Как сообщило со ссылкой на источники агентство Tasnim, судно Saviz, принадлежащее Ирану, подверглось во вторник нападению в Красном море. По его данным, авария стала следствием срабатывания взрывного устройства на борту. По данным телеканала Al Arabiya, инцидент произошел у берегов Эритреи, причем судно принадлежит Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Израильские СМИ, включая телеканал N12, утверждают, что нападению подверглось судно, занимающееся разведкой. Иранские власти пока не делали официальных заявлений на этот счет.