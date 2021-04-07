Власти Японии заявили, что они не обсуждают с США возможный бойкот Олимпиады в КНР

ТОКИО, 7 апреля. /ТАСС/. Правительство Японии не ведет с США обсуждений возможного бойкота Олимпийских игр в Китае. Об этом в среду на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

"Между Японией и США не ведется обсуждений, связанных с подходом к Олимпийским играм в Пекине", - отметил он. В то же время Като подчеркнул, что японская сторона испытывает "серьезную обеспокоенность" в связи с ситуацией с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР.

Ранее на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты намерены обсуждать со своими зарубежными союзниками и партнерами идею возможного бойкота Олимпийских игр в КНР. При этом он утверждал, что Пекин несет ответственность за различные серьезные нарушения прав человека, в частности в СУАР.

С призывами бойкотировать зимние Игры, которые в следующем году должен принять Китай, ранее выступали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран. Поводом стали приписываемые КНР массовые репрессии в СУАР. Между тем Пекин, как отмечал 8 марта официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, выступает категорически против политизации спорта отдельными странами и организациями, пытающимися под лозунгом защиты прав человека срывать крупные состязания и вмешиваться во внутренние дела других государств. Национальный Олимпийский комитет США, как уточнила 10 марта его руководитель Сьюзан Лайонс, не поддерживает идею бойкота Олимпийских игр в Пекине.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.