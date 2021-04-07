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Глава МИД Пакистана назвал Россию фактором стабильности в регионе и мире

Шах Мехмуд Куреши заявил, что Исламабад считает отношения с Москвой одним из своих приоритетов

ИСЛАМАБАД, 7 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши назвал в среду Россию фактором стабильности в регионе и мире.

"Россия этом регионе - фактор стабильности. Но не только на региональном уровне, она является фактором стабильности на международной арене", - сказал глава МИД Пакистана на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Исламабаде.

Куреши отметил, что Пакистан хочет строить с Россией отношения доверия и дружбы и считает отношения с Москвой одним из своих приоритетов.

"Пакистан намерен строить сильные многовекторные отношения с Россией, для нас это является приоритетом. Сегодня мы применяем новый подход к России", - подчеркнул Куреши.

Глава МИД Пакистана указал, что Россия всегда является защитником главенства международного законодательства, многостороннего подхода в международных отношениях. Таких же принципов придерживается и Пакистан, указал Куреши.

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