СМИ: в Госдепе уточнили позицию США по вопросу бойкота Олимпиады в Китае

ВАШИНГТОН, 7 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не рассматривают возможность совместного со своими союзниками бойкота зимней Олимпиады в Китае в 2022 году. Об этом сообщила во вторник вечером газета The Hill со ссылкой на неназванного представителя Госдепартамента высокого ранга.

"Наша позиция в отношении Олимпиады 2022 года не изменилась, - сказал источник издания. - Мы не обсуждали и не обсуждаем [возможность] какого-либо совместного с нашими союзниками и партнерами бойкота".

Данное разъяснение, как указало издание, последовало после сделанного в тот же день руководителем пресс-службы Госдепартамента Недом Прайсом заявления о том, что Соединенные Штаты обсуждали со своими зарубежными партнерами вопрос о том, следует ли участвовать в Играх 2022 года. "Мы, разумеется, желаем это обсудить. И мы, разумеется, понимаем, что скоординированный подход будет отвечать не только нашим [американским] интересам, но и интересам наших союзников и партнеров, - сказал Прайс во вторник на регулярном брифинге для журналистов. - Это один из вопросов, находящихся на повестке дня и сейчас, и на перспективу".

Это заявление, как поясняет The Hill​​​​​, могло вызвать разные толкования позиции США в отношении предстоящей зимней Олимпиады, поэтому в Госдепартаменте решили дать пояснения, отвергнув предположение о том, что Прайс говорил о перспективе бойкота Игр 2022. Во внешнеполитическом ведомстве, пишет газета, указали, что "администрация лишь обсуждает с союзниками нарушения прав человека в Китае". "Как заявил Госдепартамент, мы регулярно обсуждаем с нашими союзниками и партнерами вызывающие общую озабоченность[вопросы], касающиеся КНР. Мы будем это делать и впредь, понимая, что общий подход всегда будет в наших интересах", - пояснил The Hill​​​​​ представитель американского внешнеполитического ведомства.

Прайс, как отметила газета, вынужден был после брифинга разъяснить свои слова. "Как я сказал, нам нечего объявить по поводу Олимпиады в Пекине. 2022 год еще далеко, но мы будем продолжать тесно консультироваться с нашими союзниками и партнерами, чтобы определить беспокоящие нас всех вопросы и выработать общий подход к КНР", - написал он на своей странице в Twitter.

Призывы к бойкоту

С призывами бойкотировать зимние Игры, которые в следующем году должен принять Китай, ранее выступали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран мира. Поводом стали приписываемые Пекину массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Между тем Пекин, как отмечал 8 марта официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, выступает категорически против политизации спорта отдельными странами и организациями, пытающимися под лозунгом защиты прав человека срывать крупные состязания и вмешиваться во внутренние дела других государств. Национальный Олимпийский комитет США, как уточнила 10 марта его руководитель Сьюзан Лайонс, не поддерживает идею бойкота Олимпийских игр в Пекине.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.