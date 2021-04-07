Тегеран подтвердил информацию о взрыве на иранском судне в Красном море

ТЕГЕРАН, 7 апреля. /ТАСС/. Тегеран подтверждает информацию о взрыве на иранском судне Saviz в Красном море, причины которого выясняются. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Иранское торговое судно Saviz было незначительно повреждено в результате взрыва в Красном море у побережья Джибути во вторник", - цитирует его пресс-служба ведомства. Дипломат добавил, что "причины взрыва выясняются".

По его словам, "жертв и пострадавших в результате инцидента нет". "В настоящий момент ведутся технические работы по выяснению причин и происхождения инцидента, и наша страна примет в этом отношении необходимые меры в международных органах", - добавил Хатибзаде.

Он отметил, что Saviz является гражданским судном, которое было направлено в регион Красного моря и Аденского залива для обеспечения безопасности морских путей и противодействия пиратству". "Это судно фактически выполняло роль логистической станции (техническая и материальная поддержка) Ирана в Красном море", - сказал он.

Как сообщило со ссылкой на источники агентство Tasnim, судно Saviz, принадлежащее Ирану, подверглось во вторник нападению в Красном море. По его данным, авария стала следствием срабатывания взрывного устройства на борту.