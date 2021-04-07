ЛНР подтвердила проведение 7 апреля внеочередного заседания контактной группы по Донбассу

ЛУГАНСК, 7 апреля. /ТАСС/. Луганская народная республика (ЛНР) подтвердила проведение в среду внеочередного заседания контактной группы, на котором должен быть рассмотрен вопрос о наращивании украинских сил на линии соприкосновения. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду в Telegram-каналах министерства иностранных дел ЛНР и делегации республики на минских переговорах.

"Сегодня состоится внеочередное заседание контактной группы", - сообщила пресс-секретарь делегации ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь. "На предстоящем заседании первоочередными должны быть рассмотрены вопросы проведения разбирательств и наказания виновных в связи с гибелью мирных жителей вследствие действий вооруженных формирований Украины (ВФУ), беспрецедентного наращивания численности личного состава ВФУ и средств вооружений, запрещенных минскими соглашениями, в непосредственной близости от линии соприкосновения", - добавила представитель делегации республики.

Во вторник с инициативой проведения внеочередного заседания контактной группы выступила делегация Украины.