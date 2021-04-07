В МИД Ирана назвали условие, при котором Тегеран прекратит переговоры по ядерной сделке

ТЕГЕРАН, 7 апреля. /ТАСС/. Тегеран откажется от продолжения переговоров по ядерной сделке, если увидит, что противоположная сторона тянет время или преследует другую цель. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

"Если мы увидим, что противоположная сторона в переговорах стремится тянуть время или преследует другие цели, то мы остановим переговоры на этом же этапе", - цитирует его агентство NOURNEWS.

По словам дипломата, "изменения, которых удалось добиться на встрече [в Вене], можно назвать прогрессом, однако нужно учитывать ряд моментов". "Переговоры, которые мы проводим, идут только в формате "4+1" (Россия, Великобритания, Китай, Франция и Германия), и у нас нет никакого диалога с США. <...> Рамки переговоров определяются в этом формате, а потом [другие участники диалога] обсуждают с американцами поднятые вопросы", - сказал он.

Во вторник в Вене началось первое в 2021 году заседание Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки". По итогам очного заседания двум рабочим группам экспертов - по вопросам снятия санкций США с Ирана и по вопросам выполнения обязательств Тегерана в ядерной сфере - было поручено определить конкретные меры, которые должны быть приняты США и Ираном для восстановления полного выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий.