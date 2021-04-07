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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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В МИД Ирана назвали условие, при котором Тегеран прекратит переговоры по ядерной сделке

Замминистра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран намерен прекратить переговоры, если увидит, что противоположная сторона тянет время или преследует другую цель

ТЕГЕРАН, 7 апреля. /ТАСС/. Тегеран откажется от продолжения переговоров по ядерной сделке, если увидит, что противоположная сторона тянет время или преследует другую цель. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

"Если мы увидим, что противоположная сторона в переговорах стремится тянуть время или преследует другие цели, то мы остановим переговоры на этом же этапе", - цитирует его агентство NOURNEWS.

По словам дипломата, "изменения, которых удалось добиться на встрече [в Вене], можно назвать прогрессом, однако нужно учитывать ряд моментов". "Переговоры, которые мы проводим, идут только в формате "4+1" (Россия, Великобритания, Китай, Франция и Германия), и у нас нет никакого диалога с США. <...> Рамки переговоров определяются в этом формате, а потом [другие участники диалога] обсуждают с американцами поднятые вопросы", - сказал он.

Во вторник в Вене началось первое в 2021 году заседание Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки". По итогам очного заседания двум рабочим группам экспертов - по вопросам снятия санкций США с Ирана и по вопросам выполнения обязательств Тегерана в ядерной сфере - было поручено определить конкретные меры, которые должны быть приняты США и Ираном для восстановления полного выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий.

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ИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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