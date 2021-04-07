Пушилин заявил, что Донбасс не хочет войны и не намерен ее начинать

ДОНЕЦК, 7 апреля. /ТАСС/. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Донбасс сделает все возможное, чтобы конфликт был урегулирован дипломатическим путем.

"Хочу подчеркнуть, Донбасс не хочет войны, Донбасс не будет начинать войну. Донбасс сделает все возможное, чтобы конфликт был урегулирован дипломатически", - сказал он в среду на пресс-конференции по случаю 7-й годовщины провозглашения республики.

По словам Пушилина, необходимость всеобщей мобилизации в ДНР в настоящее время отсутствует. Что касается проведенного с 1 апреля 2021 года впервые в истории республики призыва в ряды Народной милиции, то, подчеркнул он, это не связано с нынешним обострением ситуации вдоль линии соприкосновения.

"Призыв планировался давно, семь лет наших молодых людей не призывали в вооруженные силы, - сказал Пушилин. - Что касается всеобщей мобилизации, я рассчитываю, что к этому не придет, сейчас такой необходимости нет".

Линия соприкосновения

По его словам, ситуация на линии соприкосновения в Донбассе крайне неспокойная и меняется в худшую сторону.

"Ситуация на линии соприкосновения остается, увы, крайне неспокойной, ситуация идет по нарастающей, меняется в худшую сторону. Количество обстрелов увеличивается. По вчерашнему дню мы были свидетелями того, что новый виток эскалации усилился. Мы привыкли к тому, что как только приезжают какие-то высокие европейские или американские "гости" на своеобразные экскурсии, идет демонстрация со стороны Вооруженных сил Украины", - добавил он.

Пушилин отметил, что ВСУ в настоящее время наращивают свой потенциал в Донбассе. "То количество техники, которая стянута к линии соприкосновения, и это зафиксировано в отчетах СММ ОБСЕ, то количество личного состава, которое сконцентрировано вдоль линии соприкосновения с украинской стороны, говорит о том ,что Украина сейчас готова к возобновлению полномосштабных боевых действий, - сказал глава ДНР. - Хватит ли решимости, хватит ли осознания того что это будет гибельно для самой украины и все же отдать приказ - трудно сказать".

Миссия ОБСЕ

Пушилин также считает, что работа Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине изменилась в худшую сторону.

"Ее работа [Миссии] сейчас, в нынешний период, с нынешним руководством изменилась и достаточно серьезно. Изменилась в худшую сторону", - полагает он.

Пушилин подчеркнул, что отчеты СММ ОБСЕ о ситуации в Донбассе "стали неинформативными".