Фон дер Ляйен на переговорах с Эрдоганом в Турции не выдали стул

БРЮССЕЛЬ, 7 апреля. /ТАСС/. Главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен не выдали стул, когда она вместе с председателем Евросовета Шарлем Мишелем прибыла 6 апреля на переговоры с турецким президентом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, в результате чего она была удивлена и выразила недоумение, сообщили в среду на пресс-конференции в Брюсселе. Инцидент оказался снят на видео и вызвал большой резонанс в Брюсселе.

"Председатель Еврокомиссии была очень удивлена, и это видно на видео. Она должна была сидеть точно так же, как председатель Мишель и президент Эрдоган", - сказал официальный представитель ЕК Эрик Мамер, отвечая на многочисленные вопросы журналистов.

По его словам, фон дер Ляйен поручила своей команде предпринять необходимые меры, чтобы подобный инцидент не повторялся в будущем. При этом он не стал отвечать на вопрос, извинилась ли турецкая сторона.

На видео, которое попало в интернет, Мишель, Эрдоган и фон дер Ляйен заходят в зал переговоров, где подготовлены два стула рядом с турецким и европейским флагами. Мишель и Эрдоган занимают эти два стула, а фон дер Ляйен остается на ногах, разводя руками и выражая недоумение. В результате, как видно на видео, главу ЕК посадили на диван, который стоял сбоку.