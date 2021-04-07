Эрдоган заявил, что Турция не откажется от строительства канала "Стамбул"

АНКАРА, 7 апреля. /ТАСС/. Турция ни при каких обстоятельствах не откажется от реализации проекта канала "Стамбул", который призван стать новой судоходной артерией, соединяющей Черное и Мраморное моря. Об этом сообщил в среду президент Турции Тайип Эрдоган.

"Независимо от того, кто что хочет или не хочет, мы начинаем и мы сделаем канал "Стамбул", который будет служить нашему народу", - приводит его слова Anadolu.

Кроме того, Эрдоган также выступил с утверждением, что за публикацией открытого письма отставных адмиралов в поддержку конвенции Монтрё стоит основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП). "Среди [подписавшихся адмиралов есть и члены НРП, а также те, кто находится в ее руководстве. Они пытаются как-то оправдать этот документ, который напоминает переворот", - сказал президент страны.

Скандал с письмом адмиралов

В минувшие выходные более 100 отставных адмиралов подписались под письмом, в котором они заявили, что "с беспокойством следят за обсуждением темы создания канала "Стамбул" (параллельного Босфору, в западной части провинции Стамбул) и конвенции Монтрё в контексте юрисдикции отмены международных договоров". Они призвали прекратить любые дискуссии о возможности выхода страны из конвенции Монтрё. Военные также указали в своем письме, что необходимо сохранить действующую Конституцию Турции на фоне инициативы президента страны Тайипа Эрдогана о разработке нового основного закона.

Позиция экс-адмиралов вызвала резкую критику со стороны ряда высокопоставленных политиков и администрации президента. Сама дискуссия о пересмотре участия Турции в конвенции Монтрё периодически активизируется в последние годы благодаря заявлениям политиков различного уровня, в том числе и высокого. Руководство республики не предпринимает никаких шагов по выходу из конвенции, но дает понять, что не все положения этого договора 1936 года в полной мере отвечают интересам Турции и международным реалиям.

По меньшей мере 10 подписавшихся адмиралов были задержаны в рамках инициированной столичной генпрокуратурой проверки.

О новом канале

Проект строительства нового канала в 100 км к западу от Стамбула был впервые анонсирован Эрдоганом перед выборами в 2011 году. Предполагается, что канал сможет пропускать около 160 судов в день, включая танкеры с чистой грузоподъемностью до 300 тыс. тонн. На сегодняшний день через пролив Босфор проходит 53 тыс. судов в год.

Турция планировала приступить к строительству нового канала протяженностью 51 км еще в 2018 году. Приблизительная стоимость проекта - $10 млрд. Завершить работы планировалось в 2023 году, когда будет отмечаться 100-летний юбилей со дня основания Турецкой Республики.

В декабре 2019 года Эрдоган выступил с мнением, что морское сообщение через проектируемый к западу от Босфора Стамбульский канал не будет подпадать под действие конвенции Монтрё, регулирующей проход военных кораблей через турецкие проливы. Турецкая оппозиция, в том числе мэр Стамбула Экрем Имамоглу, выступает против данной инициативы.

Конвенция Монтрё

Конвенция Монтрё 1936 года восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, она принята на конференции о режиме черноморских проливов, проходившей 22 июня - 21 июля 1936 года в городе Монтрё (Швейцария). Конвенция сохраняет свободу прохода через проливы только за торговыми судами. При этом режим прохода различен для военных кораблей черноморских и нечерноморских государств. Так, при условии предварительного уведомления властей Турции черноморские державы могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и тоннажу.