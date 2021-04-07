Украину пригласили поучаствовать в семи учениях НАТО в 2021 году

КИЕВ, 7 апреля. /ТАСС/. НАТО пригласила Украину к участию как минимум в семи учениях альянса, которые пройдут в 2021 году. Как сообщило в среду Министерство обороны Украины на своем сайте , Киев расценивает это как доверие со стороны членов организации.

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"Среди учений, к участию в которых Североатлантический альянс пригласил Украину, - Steadfast Cobalt, Ramstein Apex, Ramstein Ambition, Steadfast Defender, Noble Bonus, Steadfast Jupiter, Steadfast Leda", - отметили в министерстве. Уточняется, что это решение альянса связано с полученным Украиной в июне 2020 года статусом партнера НАТО с расширенными возможностями.

Министр обороны Украины Андрей Таран считает, что привлечение Украины к учениям говорит о доверии членов альянса. "Мы много лет во время совместных учений и тренировок, участия в органах военного управления приобретали взаимную совместимость с НАТО. Украинские военные приобрели хорошую репутацию профессиональных, находчивых и смелых среди коллег из альянса. Это признание трансформировалось в доверие и готовность привлекать украинцев к отработке "Коллективной обороны", которая для НАТО заключается в том, что нападение на любую из стран-членов рассматривается как нападение на всех", - заявил Таран, слова которого приводит министерство.

В среду на Украину прибыл глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич. Визит на Украину высокопоставленного чиновника альянса проходит на фоне сделанного во вторник заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что членство его страны в НАТО является единственным путем к окончанию войны в Донбассе. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Киев лишь усугубит внутриукраинский кризис решением вступить в НАТО, так как этот вопрос является неприемлемым для жителей Донецкой и Луганской народных республик. В среду представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер заявила, что НАТО в целом открыта для вступления новых членов в альянс, но вопрос присоединения Украины к альянсу в настоящее время не стоит на повестке.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что "Украина и Грузия со временем станут членами НАТО", однако отказался предоставлять обеим странам Планы действий по подготовке к членству в альянсе, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. По оценке экспертов, за следующие 12 лет Киев и Тбилиси скорее отодвинулись от перспективы вступления в альянс. НАТО не принимает государства с неразрешенными территориальными проблемами, поскольку их членство может втянуть весь альянс в военный конфликт.

В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Обеспечение к 2020 году полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО закреплено в принятой в 2015 году новой военной доктрине страны.