Пашинян отметил личный вклад Путина в стабилизацию в Нагорном Карабахе

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным отметил вклад главы российского государства в урегулирование ситуации в регионе, но сообщил, что вопрос с возвращением военнопленных еще не решен. Встречу Путина и Пашиняна транслировал канал "Россия-24" .

"Еще раз хочу отметить ваш личный вклад в стабилизацию в нашем регионе, особенно после войны, после подписания нашего совместного заявления с президентом Азербайджана, с вами. Но хочу отметить, что в этом контексте есть очень важный вопрос, который до сих пор не урегулирован - это вопрос военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц", - отметил Пашинян.

"Я очень рад, что по поводу решения этого вопроса [необходимости возвращения пленных] у нас нет никаких разночтений", - добавил Пашинян.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

Присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе становится важнейшим фактором стабильности и безопасности в регионе, заявил Пашинян.

"Прежде всего хочу отметить, что присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе становится важнейшим фактором стабильности и безопасности в регионе. В этом ключе я надеюсь сегодня с Вами обсудить Ваши взгляды на архитектуру системы безопасности в нашем регионе, в Нагорном Карабахе, в Армении и вокруг нее. Конечно, мы сегодня обсудим некоторые нюансы деятельности российско-армянской объединенной группировки войск", - отметил он.

Строительство АЭС

Пашинян сообщил, что планирует обсудить с Путиным возможность строительства новой атомной электростанции в Армении.

"Я надеюсь, что сегодня мы обсудим некоторые вопросы, связанные со стратегическими инвестициями, и в этом ключе я сегодня хочу с вами обсудить возможность строительства новой атомной электростанции в Республике Армении", - сказал он в ходе встречи с президентом РФ.

Премьер-министр Армении также отметил, что Ереван придает важное значение вопросам экономического сотрудничества двух стран.

На данный момент в Армении функционирует АЭС вблизи города Мецамор, которая является единственным атомным инфраструктурным объектом республики. Она была введена в эксплуатацию в 1979 году и остановлена в 1989 году после разрушительного Спитакского землетрясения. В 1995 году АЭС расконсервировали при участии российских специалистов, после чего возобновилась промышленная эксплуатация второго энергоблока станции. АЭС вырабатывает около трети всей электроэнергии в Армении.

В январе министр территориального управления и инфраструктур Армении Сурен Папикян сообщил, что правительство республики намерено продлить срок эксплуатации второго энергоблока Армянской атомной электростанции до 2036 года. В 2020 году АЭС была подготовлена к завершающему этапу модернизации.