Президент Мозамбика объявил об освобождении города Палма от террористов

ПРЕТОРИЯ, 7 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы Мозамбика нанесли поражение террористам и изгнали их из города Палма на северо-востоке страны. Об этом заявил в среду президент Мозамбика Филипе Ньюси в телевизионном выступлении в связи с отмечаемым в стране женским днем.

"Террористы изгнаны из Палмы, однако не стоит объявлять о полной победе, так как мы понимаем, что боремся с терроризмом как явлением", - цитирует главу государства мозамбикская газета El Pais. Филипе Ньюси призвал к консолидации мозамбикского общества для противостояния брошенным экстремистами вызовам. "Никакая победа не будет достигнута без полного доверия и взаимопомощи между вооруженными силами и гражданским населением", - подчеркнул президент.

Отряды исламистов атаковали расположенный в провинции Кабу-Делгаду город Палма 24 марта и захватили его. Операция по изгнанию исламистов из Палмы была начала 28 марта. Правительственные части установили к 31 марта контроль над центральными кварталами Палмы, однако бои в пригородах продолжались. Сейчас глава государства объявил о полном контроле властей над городом.

Палма имеет важнейшее значение для Мозамбика, так как в 10 км от города французская энергетическая группа Total ведет строительство комплекса по переработке и сжижению природного газа. Он должен вступить в строй в 2024 году. Однако работы на нем дважды приостанавливались из-за террористической угрозы. В последний раз она объявлялась 27 марта, когда Total приступила к эвакуации своего персонала в город Пемба, административный центр провинции Кабу-Делгаду. Из района Палмы были вывезены более 2 тыс. иностранных граждан, работавших в различных компаниях по контракту в Total.

На севере Мозамбика, в первую очередь в провинции Кабу-Делгаду, с 2017 года действуют исламистская террористическая группировка "Аш-Шабаб" и структуры "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) - ISCAP ("Центральноафриканская провинция ИГ"). Они поставили цель создать в этой части страны находящееся под их контролем исламское государство.