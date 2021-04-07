Полицейские Литвы провели акцию протеста против отказа властей в приоритетной вакцинации

ВИЛЬНЮС, 7 апреля. /ТАСС/. Представители литовской полиции провели в среду у здания правительства страны в центре Вильнюса акцию протеста в ответ на отказ сотрудникам правоохранительных органов в праве на приоритетную вакцинацию.

Несколько десятков полицейских натянули через площадь перед зданием правительства ленту, предназначенную для разметки периметра места происшествия, и установили щиты с надписью "Стоп! Контроль". Такие знаки устанавливают на блок-постах в условиях карантина и запрета на поездки между муниципалитетами.

"Несмотря на то, что министр внутренних дел Агне Билотайте пообещала, что вакцинация полицейских начнется на этой неделе, решено было акцию протеста не отзывать, так как мы устали от обещаний, которые не выполняются", - пояснила журналистам председатель профсоюза сотрудников полиции Рома Катинене.

Сотрудники полиции, работа многих из которых носит контактный характер, требуют, чтобы их вакцинировали в приоритетном порядке. Массовое распространение в полиции заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, чревато тем, что некому будет следить за соблюдением карантина, пояснили протестующие.

Вакцинация от коронавируса началась в Литве 27 декабря прошлого года и проводится в зависимости от категории риска. В первую очередь прививки делались работникам системы здравоохранения, людям пожилого возраста и лицам с хроническими заболеваниями. За все время привились 404,4 тыс. человек, что составляет 14,4% населения страны. Вакцинация не является обязательной. Как считают эпидемиологи, для выработки коллективного иммунитета необходимо иммунизировать 70% населения.