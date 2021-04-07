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В Госдепе сообщили, что решение о будущем участия США в ДОН пока не принято

При этом в Соединенных Штатах уверены, что условия Договора по открытому небу нарушает именно Россия
Здание Госдепартамента США EPA/MIKE THEILER
Описание
Здание Госдепартамента США
© EPA/MIKE THEILER

ВАШИНГТОН, 7 апреля. /ТАСС/. Власти США пока не приняли решение о возвращении в Договор по открытому небу (ДОН) и обсуждают это со своими союзниками и партнерами. Об этом сообщили ТАСС в среду в Госдепартаменте.

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"Никакого решения о будущем участия США в ДОН пока не принято", - сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства. По его словам, "США активно рассматривают вопросы, связанные с договором", консультируются при этом со своими союзниками и партнерами.

"Продолжающееся несоблюдение Россией договора - один из нескольких относящихся [к этой теме] факторов. По мере продолжения данного процесса мы призываем Россию предпринять шаги, чтобы вернуться к соблюдению соглашения", - утверждали также в Госдепе.

Ранее в среду американский еженедельник Defense News сообщил, что власти США в конце марта направили своим международным партнерам дипломатическую ноту, в которой утверждается, что согласие на возвращение в соглашение, которое Россия, с точки зрения Вашингтона, продолжает нарушать, "пошлет РФ неверный сигнал и подорвет" позиции Вашингтона "в более широкой повестке дня в области контроля над вооружениями".

Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов на просьбу прокомментировать информацию издания Defense News сообщил ТАСС, что Россия не получала официальных уведомлений от США об американских шагах в отношении соглашения.

Газета The Wall Street Journal в понедельник сообщала, что американские военные приняли решение разобрать на запчасти самолеты, которые ранее, согласно условиям ДОН, применялись США для проведения наблюдательных полетов над Россией.

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СШАРоссияВыход США из Договора по открытому небуВыход России из Договора по открытому небу
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