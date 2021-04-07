Reuters: США направят Палестине через ООН помощь в размере $150 млн

ВАШИНГТОН, 7 апреля. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена планирует предоставить Палестине пакет помощи в размере около $150 млн. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Ранее 45-й президент США Дональд Трамп приостановил оказание Палестине такого рода поддержки. Нынешнее американское правительство намеренно отменить это решение.

Ожидается, что Госдепартамент уже в среду объявит о предоставлении помощи в размере $150 млн по каналам Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что Соединенные Штаты окажут Палестине гуманитарную помощь в размере $15 млн. Дипломат уточнила, что эти средства пойдут на поддержку больниц, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, помощь наиболее бедным семьям, а также на продовольственные программы.

В 2018 году США - крупнейший донор БАПОР ($360 млн или около 30% годового бюджета; в совокупности было выделено $6,15 млрд) - полностью отказались от уплаты взносов, что поставило под угрозу существование организации. В связи с этим агентство пересмотрело свой бюджет, сократив недостаточно эффективные расходы.