{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Reuters: США направят Палестине через ООН помощь в размере $150 млн

Ожидается, что Госдепартамент уже в среду объявит об этом решении

ВАШИНГТОН, 7 апреля. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена планирует предоставить Палестине пакет помощи в размере около $150 млн. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Ранее 45-й президент США Дональд Трамп приостановил оказание Палестине такого рода поддержки. Нынешнее американское правительство намеренно отменить это решение.

Ожидается, что Госдепартамент уже в среду объявит о предоставлении помощи в размере $150 млн по каналам Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что Соединенные Штаты окажут Палестине гуманитарную помощь в размере $15 млн. Дипломат уточнила, что эти средства пойдут на поддержку больниц, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, помощь наиболее бедным семьям, а также на продовольственные программы.

В 2018 году США - крупнейший донор БАПОР ($360 млн или около 30% годового бюджета; в совокупности было выделено $6,15 млрд) - полностью отказались от уплаты взносов, что поставило под угрозу существование организации. В связи с этим агентство пересмотрело свой бюджет, сократив недостаточно эффективные расходы.

Теги
СШАПалестинаБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдТомас-Гринфилд, Линда
В Пентагоне считают, что США должны учитывать возможность воссоединения Китая с Тайванем
Эта особая экономическая зона КНР имеет собственную администрацию с 1949 года
Читать полностью