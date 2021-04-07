В Пентагоне считают, что США должны учитывать возможность воссоединения Китая с Тайванем

ВАШИНГТОН, 7 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны учитывать вероятность воссоединения материкового Китая с Тайванем в течение ближайших шести лет. Такое мнение выразил в среду начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей.

"Не думаю, что нам следует игнорировать эту возможность", - заявил адмирал на интернет-семинаре вашингтонского Центра за новую американскую безопасность.

Гилдей отвечал на вопрос, согласен ли он с выводами о том, что воссоединение материкового Китая с Тайванем может произойти в течение шести лет, и разделяет ли точку зрения глава Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США адмирала Филипа Дэвидсона. Последний утверждал в марте на слушаниях в Конгрессе США, что Пекин может попытаться захватить контроль над Тайванем до конца текущего десятилетия. "Адмирал Дэвидсон был достаточно тверд в своем выступлении, когда затронул эту тему", - сказал Гилдей.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. В прошлом году администрация 45-го президента США Дональда Трампа на фоне обострения отношений с Пекином из-за ситуации в Гонконге значительно активизировала контакты и обмены с Тайванем, что вызвало протест со стороны властей КНР.