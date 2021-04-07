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Абдалла II объявил о подавлении мятежа в Иордании

Никто и ничто не угрожает стабильности и безопасности королевства, указал монарх

БЕЙРУТ, 7 апреля. /ТАСС/. Король Иордании Абдалла II направил в среду послание подданным, в котором заверил их в том, что армия и силы безопасности сумели подавить готовившийся мятеж в самой начальной стадии.

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"Никто и ничто не угрожает стабильности и безопасности королевства", - подчеркнул монарх, слова которого привело агентство Petra. При этом Абдалла II отметил в своем послании, что в раскрытом спецслужбами 3 апреля антиправительственном заговоре участвовали "как внутренние, так и внешние стороны".

Касаясь судьбы своего брата принца Хамзы бен Хусейна, который оказался вовлеченным в события, король подчеркнул, что "он находится вместе с семьей в своем дворце".

Теги
ИорданияАбдалла II (король Иордании)
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