Лидер оппозиционной белорусской партии вышел на свободу

МИНСК, 7 апреля. /ТАСС/. Председатель Объединенной гражданской партии (ОГП), член Координационного совета белорусской оппозиции Николай Козлов вышел на свободу после 15 суток административного ареста. Об этом сообщил в среду Telegram -канал Координационного совета.

"Члена Координационного совета Николая Козлова отпустили <...> Перед освобождением лидера Объединенной гражданской партии вывезли за город и оставили на обочине дороги", - говорится в сообщении.

Суд приговорил Козлова к аресту сроком на 15 суток по административной статье "Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий".

Ранее против Козлова было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном разглашении данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания. Он трижды отказался дать подписку о неразглашении после допросов в Следственном комитете, ссылаясь на статью 27 Конституции Белоруссии ("Никто не должен принуждаться к даче показаний и объяснений против самого себя, членов своей семьи, близких родственников"). За отказ подписывать документ о неразглашении 18 февраля лидер ОГП получил административное наказание в виде 15 суток.

По делу о создании Координационного совета Козлов проходит в качестве свидетеля.