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Псаки пообещала ответ США на кибератаку SolarWinds и другие "действия России"

По словам пресс-секретаря Белого дома, это произойдет в течение нескольких недель

ВАШИНГТОН, 7 апреля. /ТАСС/. Ответ США на кибератаку через программное обеспечение фирмы SolarWinds, а также другие приписываемые Вашингтоном Москве действия последует в течение нескольких недель. Об этом заявила в среду на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Вы говорили 23 февраля <...>, что администрация [президента США Джо] Байдена в течение недель, а не месяцев ответит на кибератаку через SolarWinds и другие случаи противоправного поведения со стороны РФ. <...> Есть ли какие-то новые данные на этот счет?" - спросил ее один из журналистов.

"Все еще недели, не месяцы. У меня нет новых данных относительно точных сроков", - сказала Псаки.

На брифинге в феврале она заявила, что Соединенные Штаты намерены в течение нескольких недель ответить на приписываемые России недружественные шаги. Таким образом она тогда прокомментировала публикацию в газете The Washington Post, в которой говорилось, что Вашингтон готовит санкции и другие меры в отношении Москвы в связи с масштабной кибератакой на американские компьютерные сети, а также ситуацией вокруг Алексея Навального.

Теги
СШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)Псаки, Джен
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