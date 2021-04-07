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Блинкен подтвердил, что США возобновят выделение средств для Палестины

ВАШИНГТОН, 7 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты возобновляют оказание помощи Палестине по линии Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, распространенном в среду Госдепартаментом.

"Соединенные Штаты рады объявить, что, работая с Конгрессом США, мы планируем возобновить оказание экономической и гуманитарной помощи палестинскому народу, а также помощи в целях развития. Это подразумевает [выделение] $75 млн на оказание помощи в области экономики и развития Западному берегу реки Иордан и сектору Газа, $10 млн на миротворческие программы через Агентство США по международному развитию (USAID) и $150 млн на гуманитарную помощь через БАПОР", - отметил шеф американской дипломатии.

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СШАПалестинаБлинкен, Энтони
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