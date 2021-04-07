Байден и Абдалла II провели переговоры

ВАШИНГТОН, 7 апреля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и король Иордании Абдалла II обсудили укрепление двустороннего сотрудничества в сферах политики, экономики и безопасности. Об этом говорится в письменном заявлении, которое распространила по итогам состоявшегося в среду телефонного разговора американского и иорданского лидеров пресс-служба Белого дома.

По ее свидетельству, Байден заверил Абдаллу II в "прочной поддержке Иордании Соединенными Штатами". Кроме того, руководитель американской администрации выразил мнение, что лидерство Абдаллы II важно "для США и [Ближневосточного] региона". Стороны рассмотрели "прочные двусторонние связи между Иорданией и США, важную роль Иордании в регионе, укрепление двустороннего сотрудничества по многочисленным вопросам политики, экономики и безопасности", отметила пресс-служба Белого дома.

Кроме того, добавила она, Байден подтвердил поддержку нынешней американской администрацией урегулирования палестино-израильского конфликта на основе мирного сосуществования двух государств.

Позднее журналисты на мероприятии в Белом доме поинтересовались у Байдена, обеспокоен ли он ситуацией в Иордании. Власти в Аммане объявили 3 апреля о том, что спецслужбы королевства раскрыли антиправительственный заговор. "Нет. Я просто позвонил ему [Абдалле II] и сказал ему, что у него есть друг в Америке", - ответил президент. "Крепись!" - призвал иорданского монарха глава американской администрации.

Власти Иордании объявили 3 апреля о том, что спецслужбы королевства раскрыли антиправительственный заговор. По делу о заговоре с целью дестабилизации обстановки в стране, в который оказался вовлечен единокровный брат короля принц Хамза бен Хусейн, было арестовано 16 бывших политиков, все они являются приверженцами либеральных взглядов. Среди задержанных фигурируют Шериф Хасан бен Заид, который ранее выполнял роль посланника иорданского монарха в Саудовской Аравии, и бывший советник Абдаллы II по вопросам экономики, экс-министр финансов Басем Авадалла.

В понедельник канцелярия Абдаллы II сообщила о его решении поручить своему дяде - принцу Хасану бен Талалу - уладить конфликт между монархом и его братом "в рамках правящей Хашимитской семьи". Позднее появилось примирительное послание, подписанное принцем Хамзой, в котором он подтвердил "верность королю и Хашимитскому дому". При этом принц подчеркнул, что "интересы Иордании должны быть поставлены выше всяких других соображений".