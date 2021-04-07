США и Ирак согласуют сроки вывода американских боевых частей позднее

ВАШИНГТОН, 7 апреля. /ТАСС/. Багдад и Вашингтон согласуют сроки вывода боевых частей США из Ирака на технических переговорах, которые состоятся позднее. Об этом говорится в совместном американо-иракском письменном заявлении, обнародованном в среду по итогам нового раунда с

Консультации прошли в формате видеоконференции. Национальные делегации возглавляли госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн.

"В связи с растущим потенциалом иракских сил безопасности стороны подтвердили, что задача сил США и коалиции теперь заключается в подготовке и инструктаже, что позволяет вывести из Ирака любые остающиеся боевые части. Сроки [этого] будут определены на предстоящих технических переговорах", - отмечается в заявлении. Его текст был распространен пресс-службой Госдепартамента США.

В документе также сообщается, что "правительство Ирака вновь подтвердило обязательства защищать личный состав, конвои и дипломатические объекты глобальной коалиции". "Кроме того, стороны подчеркнули, что базы, на которых находится личный состав США и коалиции, являются исключительно иракскими и что такое [иностранное военное] присутствие служит только поддержке усилий Ирака в борьбе с ИГ [запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство"]", - гласит совместное заявление.

Наконец, в нем указывается, что "США и Ирак подтвердили взаимное намерение продолжать двустороннее сотрудничество и координацию действий в сфере безопасности". "Обе страны подтвердили, что силы США находятся в Ираке по приглашению иракского правительства в целях поддержки иракских сил безопасности в их борьбе с ИГ", - подчеркивается в коммюнике.

Как объявил ранее в среду премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми, повышение уровня боеготовности национальных армии и сил безопасности, а также успехи в борьбе с террористами позволяют вывести до 60% иностранного воинского контингента. В середине марта иракский президент Бархам Салех уточнил, что численность американских войск в стране не превышает 2,5 тыс. человек. 5 января парламент арабской республики принял резолюцию с требованием полного вывода с ее территории всех иностранных войск.