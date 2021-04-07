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Пашинян назвал встречу с Путиным очень результативной

По словам премьер-министра Армении, одним из важнейших вопросов повестки дня является реформа Вооруженных сил республики, которая проводится при поддержке российских партнеров

ЕРЕВАН, 7 апреля. /ТАСС/. Переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным были насыщенными и результативными. Об этом в среду на встрече с членами Ассоциации армянских юристов России заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"В течение трех с половиной часов обсудили с Владимиром Путиным множество вопросов. Встреча была результативной, несмотря на то, что не было подписано никаких документов. Мы обсудили множество договоренностей, в том числе и реализацию подписанных соглашений", - сказал он.

"У нас есть соглашения о совместной армяно-российской военной группировке и об общей региональной системе ПВО", - отметил Пашинян. "Мы обсудили с президентом России конкретный план и механизмы реализации положений этих договоренностей в новой сложившейся в регионе ситуации", - сообщил он.

По словам главы правительства, одним из важнейших вопросов повестки дня после обострения обстановки в Нагорном Карабахе является реформа Вооруженных сил Армении, которая проводится при поддержке российских партнеров. "Это был один из ключевых вопросов во время нашей дискуссии", - добавил он.

Пашинян находится в Москве с официальным визитом.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАрменияРоссияПашинян, Никол Воваевич
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