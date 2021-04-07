США объявили о готовности снять санкции с Ирана, несовместимые с ядерной сделкой

ВАШИНГТОН, 7 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы снять с Ирана санкции, которые идут вразрез с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил в среду руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

"Когда речь заходит о санкциях, вопрос, о котором я уже говорил, остается открытым. Мы готовы предпринять необходимые шаги для возвращения к соблюдению СВПД, в том числе путем отмены санкций, которые идут вразрез с СВПД", - отметил он. Прайс не стал уточнять, о каких именно рестрикциях идет речь.

Он добавил, что нынешняя вашингтонская администрация "привержена, работая во многих случаях со своими союзниками и партнерами, делу привлечения Ирана к ответственности именно за <...> нарушения им прав человека, поддержку терроризма, его программу по разработке баллистических ракет". Прайс напомнил, что эти вопросы, по мнению Вашингтона, говорят о том, что "обоюдное возвращение к СВПД необходимо, но его недостаточно". "Недостаточно, потому что мы стремимся не только к более долгосрочной и широкой сделке, но и к более долгосрочному сотрудничеству с партнерами в регионе", - отметил дипломат, вновь подчеркнув необходимость нового соглашения с Тегераном, которое будет включать все перечисленные проблемы.

Представителя американского внешнеполитического ведомства попросили прокомментировать переговорный процесс по реализации иранской ядерной сделки в Вене. "Мы продолжаем считать, что это конструктивный форум. Переговоры велись в деловом ключе. <...> Они [переговоры] дают нам лучшее понимание мышления Ирана. Мы надеемся, что в свою очередь Тегеран покинет этот раунд переговоров с более глубоким пониманием того, к чему мы могли бы быть готовы. Делегация [США] в Вене провела консультации с нашими европейскими союзниками, а также с нашими российскими и китайскими партнерами. Они в свою очередь встретились с иранской делегацией", - отметил дипломат. Он пояснил, что, таким образом, Тегеран получил детали американской позиции по данному вопросу, а Вашингтон - иранской.

Венское совещание

6 апреля в Вене состоялось первое в 2021 году очное заседание Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Германия, Франция, Великобритания, Китай, Россия) по реализации СВПД. По его итогам двум рабочим группам экспертов - по вопросам снятия санкций США с Ирана и по вопросам выполнения обязательств Тегерана в ядерной сфере - было поручено определить конкретные меры, которые должны быть приняты США и Ираном для восстановления полного выполнения СВПД.

Как сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, рабочие группы приступили к работе 7 и 8 апреля. В этой связи 9 апреля может быть созвано новое заседание Совместной комиссии, чтобы подвести промежуточные итоги работы экспертов и поставить задачи на будущее.

В Вене также находится спецпосланник США по Ирану Роберт Мэлли для проведения консультаций с отдельными странами - участницами ядерной сделки. Прямых контактов между США и Ираном не предусмотрено. Их непрямое общение может произойти через третьих участников Совместной комиссии и координатора ЕС Энрике Мора.

Ситуация вокруг СВПД

Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Эта договоренность была подписана с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году. Нынешний глава вашингтонской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в СВПД. Тем не менее американское правительство пока не сделало практически никаких значимых шагов в этом направлении.

Президент Ирана Хасан Роухани предупредил 2 марта в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, что СВПД не подлежит обсуждению и единственным способом сохранить его является отмена Вашингтоном санкций против Тегерана. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен 10 марта утверждал, что Вашингтон пойдет на смягчение рестрикций в отношении Ирана только после его возвращения к СВПД.